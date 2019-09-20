Экс-сиделец о микро-тюрьмах для подростков: Все лучше, чем наследие ГУЛАГа
Авторитетный писатель в эфире НСН прокомментировал последнюю инициативу Минюста Грузии.
Министерство юстиции Грузии выступило с инициативой о создании в стране сети микро-тюрем для детей. Как заявила глава ведомства Тея Цулукиани, власти намерены закрыть учреждение №11 для содержания несовершеннолетних, в котором сейчас находятся 25 подростков. Те юные преступники, которые захотят встать на путь исправления, смогут отбывать наказание отдельно.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН усомнился в том, что идея разделения сработает.
«Как отделить зерна от плевел: кто хочет встать на путь исправления, а кто нет? Если это будет значительно более мягкий режим, то возможна какая-то мимикрия. И особенно проходимистые преступники будут притворяться, что они хотят встать на путь исправления, чтобы попасть в эти уютные домики, поскорее освободиться и вернуться к старому», - сказал он.
В то же время собеседник НСН заявил, что все равно одобряет подобные начинания, если они направлены на уход от советской системы содержания заключенных.
«Система ГУЛАГ, которую унаследовали все союзные республики, не направлена на перевоспитание. Она направлена на уничтожение, подавление, наказание. Я бы приветствовал любые начинания, которые отличаются от того, что мы унаследовали от советских лагерей. Конечно, я это приветствую, потому что если ничего не делать, то неизвестно, получится что-то или нет. Пусть попробуют», - отметил Орский.
Ранее исполнительный директор СРО «Школа без опасности» Сергей Силивончик рассказал в пресс-центре НСН, как определить, что подросток примкнул к сообществу А.У.Е. («Арестантский уклад един»).
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