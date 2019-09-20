Экс-сиделец о микро-тюрьмах для подростков: Все лучше, чем наследие ГУЛАГа

20 сентября 201921:50
Константин Иванов

Авторитетный писатель в эфире НСН прокомментировал последнюю инициативу Минюста Грузии. 

Министерство юстиции Грузии выступило с инициативой о создании в стране сети микро-тюрем для детей. Как заявила глава ведомства Тея Цулукиани, власти намерены закрыть учреждение №11 для содержания несовершеннолетних, в котором сейчас находятся 25 подростков. Те юные преступники, которые захотят встать на путь исправления, смогут отбывать наказание отдельно.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН усомнился в том, что идея разделения сработает.

«Как отделить зерна от плевел: кто хочет встать на путь исправления, а кто нет? Если это будет значительно более мягкий режим, то возможна какая-то мимикрия. И особенно проходимистые преступники будут притворяться, что они хотят встать на путь исправления, чтобы попасть в эти уютные домики, поскорее освободиться и вернуться к старому», - сказал он.

В то же время собеседник НСН заявил, что все равно одобряет подобные начинания, если они направлены на уход от советской системы содержания заключенных.

АУЕ призвали приравнять к ИГИЛ

«Система ГУЛАГ, которую унаследовали все союзные республики, не направлена на перевоспитание. Она направлена на уничтожение, подавление, наказание. Я бы приветствовал любые начинания, которые отличаются от того, что мы унаследовали от советских лагерей. Конечно, я это приветствую, потому что если ничего не делать, то неизвестно, получится что-то или нет. Пусть попробуют», - отметил Орский.

Ранее исполнительный директор СРО «Школа без опасности» Сергей Силивончик рассказал в пресс-центре НСН, как определить, что подросток примкнул к сообществу А.У.Е. («Арестантский уклад един»).

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ФОТО: нсн
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