Экс-сиделец о микро-тюрьмах для подростков: Все лучше, чем наследие ГУЛАГа

Министерство юстиции Грузии выступило с инициативой о создании в стране сети микро-тюрем для детей. Как заявила глава ведомства Тея Цулукиани, власти намерены закрыть учреждение №11 для содержания несовершеннолетних, в котором сейчас находятся 25 подростков. Те юные преступники, которые захотят встать на путь исправления, смогут отбывать наказание отдельно.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН усомнился в том, что идея разделения сработает.

«Как отделить зерна от плевел: кто хочет встать на путь исправления, а кто нет? Если это будет значительно более мягкий режим, то возможна какая-то мимикрия. И особенно проходимистые преступники будут притворяться, что они хотят встать на путь исправления, чтобы попасть в эти уютные домики, поскорее освободиться и вернуться к старому», - сказал он.

В то же время собеседник НСН заявил, что все равно одобряет подобные начинания, если они направлены на уход от советской системы содержания заключенных.