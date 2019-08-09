Названы признаки школьников-АУЕшников
Детей-приверженцев сообществ А.У.Е. («Арестантский уклад един») в школах можно выявить по внешнему виду. Об этом на пресс-конференции НСН «Мама, я в АУЕ!» рассказал исполнительный директор СРО «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«Это определенный стиль одежды, брелоки, какие-то знаки. Это же и коммерческий проект. У этих сообществ есть свои отличительные знаки», - сказал он.
При этом, отметил эксперт, в школах есть не только сообщества АУЕ.
«Можно говорить о более широкой моде на подражание преступникам среди школьников. Это и колумбайнеры и многие другие», - отметил Силивончик.
Отметим, что в некоторых регионах России приверженцами тюремной «романтики» становятся даже учащиеся младших классов. Они занимаются хулиганством и рэкетом, отправляя награбленное заключённым, отбывающим наказание, в надежде заработать авторитет у криминальных «генералов».
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