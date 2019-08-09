АУЕ призвали приравнять к ИГИЛ

Сообщества А.У.Е. («Арестантский уклад един») нужно приравнять к запрещенному в России «Исламскому государству» (ИГИЛ). Об этом на пресс-конференции НСН «Мама, я в АУЕ!» заявил глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

«Информация об АУЕ должна быть такой же запрещенной как об ИГИЛ, которое нельзя называть. Она же не менее опасна. За пропаганду АУЕ, как и зацепинга, суицида должны нести ответственность социальные сети. Они могут такую информацию на аппаратном уровне выявлять за секунды. Почему это должно выявлять общество. Нужны штрафы и другие санкции», - подчеркнул он.

Отметим, что по итогам социологического исследования выяснилось, что около миллиона детей и подростков в России состоят в АУЕ-сообществах в популярных соцсетях.

