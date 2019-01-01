Экс-сенатор предсказал до 100 дел о неуважении к власти в год
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» рассказал НСН, как первый штраф за неуважение к государству станет примером другим россиянам.
Суд в Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за неуважение к государству. Ему назначили административный штраф в 30 тысяч рублей, говорится на сайте инстанции. Мужчина осужден за размещение в открытом доступе в сети двух записей, которые в неприличной форме оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность». Решение суда в силу пока не вступило, осужденный имеет право обжаловать его в областном суде.
В эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло заявил, что дело жителя Малой Вишеры послужит примером другим россиянам.
«Я считаю, что эффект будет, и люди будут в какой-то степени сдерживаться. Эта ругань, публичная непристойность, слова, которые нельзя в общественном месте и в присутствии детей употреблять. Я думаю, что в этом смысле это правильно», — сказал Тарло.
При этом, по его словам, представители власти должны быть готовы к критике, в том числе к той, которая стоит на грани оскорбления.
«Если это полемическое оскорбление, если это не умышленное использование непристойных слов выражений и циничных сравнений, то это допустимо. Если это уже практически за гранью приличия, это недопустимо, в том числе в отношении власти», — пояснил свою позицию экс-сенатор.
Бывший судья добавил, что не ожидает появления большого количества дел, связанных с неуважением к власти.
«У нас в год рассматривается 2-3 миллиона уголовных дел по стране. Может быть, 10-20 дел таких будет. Даже 100, допустим. Причем наверняка подавляющее большинство это будет штрафы. Может быть, в каких-то исключительных случаях будут более строгие меры. Я убежден, что это будут административные меры, которые будут немножко людей остерегать от такого явного нарушения общественного порядка», — предположил собеседник НСН.
Напомним, что президент Путин подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы 18 марта. За это физическим лицам предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. За повторный поступок штраф увеличивается в разы, а также возможен административный арест на срок до 15 суток.
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