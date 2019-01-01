Экс-сенатор предсказал до 100 дел о неуважении к власти в год

Суд в Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за неуважение к государству. Ему назначили административный штраф в 30 тысяч рублей, говорится на сайте инстанции. Мужчина осужден за размещение в открытом доступе в сети двух записей, которые в неприличной форме оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность». Решение суда в силу пока не вступило, осужденный имеет право обжаловать его в областном суде.

В эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло заявил, что дело жителя Малой Вишеры послужит примером другим россиянам.

«Я считаю, что эффект будет, и люди будут в какой-то степени сдерживаться. Эта ругань, публичная непристойность, слова, которые нельзя в общественном месте и в присутствии детей употреблять. Я думаю, что в этом смысле это правильно», — сказал Тарло.

При этом, по его словам, представители власти должны быть готовы к критике, в том числе к той, которая стоит на грани оскорбления.

«Если это полемическое оскорбление, если это не умышленное использование непристойных слов выражений и циничных сравнений, то это допустимо. Если это уже практически за гранью приличия, это недопустимо, в том числе в отношении власти», — пояснил свою позицию экс-сенатор.