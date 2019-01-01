В СПЧ засомневались в скорой волне штрафов за неуважение к власти
Правозащитник рассказал НСН, сколько россиян могут ответить за оскорбление власти в Сети.
Впервые в России гражданина осудили по новому закону о неуважении к государству. Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры на 30 тысяч рублей за нецензурное высказывание в адрес представителей российской власти в соцсети «Вконтакте». На сайте инстанции сообщается, что эти записи оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность». В силу решение суда пока не вступило, осужденный имеет право его обжаловать в областном суде.
Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в эфире НСН засомневался, что закон о неуважении к власти теперь начнет массово применяться в России.
«Поскольку в неприличной форме выражаются часто, то, конечно, его можно применять при желании часто. Будет ли такое желание — тоже вопрос, потому что по одному случаю сложно сказать. Вот этот случай пройдет, он будет формально или неформально обсуждаться в правоохранительных органах, хорошо ли они отработали. Не думаю, что сейчас поднимется волна. Бывает, что законы принимают, а потом применяют редко, а бывает, наоборот, вроде бы принимают для эпизодического применения, а потом идет волной. Так было с антимиссионерскими нападками», — сказал правозащитник.
Ранее Верховский заявлял НСН, что частота наказаний по закону о неуважении к власти будет зависеть только от рвения правоохранителей.
«Ругать конституцию не очень интересно, а органам государственной власти от людей достаётся часто, да и государственным символам — так жизнь устроена. Дальше всё будет зависеть от энтузиазма правоохранителей, которые будут вылавливать нарушителей. Практика показывает, что новая норма сперва применяется понемногу, а потом всё больше и больше. Цифры растут очень быстро», — предупредил член СПЧ.
Закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.
За подобные публикации предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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