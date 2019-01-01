В СПЧ засомневались в скорой волне штрафов за неуважение к власти

Впервые в России гражданина осудили по новому закону о неуважении к государству. Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры на 30 тысяч рублей за нецензурное высказывание в адрес представителей российской власти в соцсети «Вконтакте». На сайте инстанции сообщается, что эти записи оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность». В силу решение суда пока не вступило, осужденный имеет право его обжаловать в областном суде.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в эфире НСН засомневался, что закон о неуважении к власти теперь начнет массово применяться в России.

«Поскольку в неприличной форме выражаются часто, то, конечно, его можно применять при желании часто. Будет ли такое желание — тоже вопрос, потому что по одному случаю сложно сказать. Вот этот случай пройдет, он будет формально или неформально обсуждаться в правоохранительных органах, хорошо ли они отработали. Не думаю, что сейчас поднимется волна. Бывает, что законы принимают, а потом применяют редко, а бывает, наоборот, вроде бы принимают для эпизодического применения, а потом идет волной. Так было с антимиссионерскими нападками», — сказал правозащитник.