Экс-режиссеру «Ералаша» смягчили наказание по обвинению в педофилии

Мосгорсуд с 14 до 6,5 лет лишения свободы снизил наказание бывшему режиссеру, сценаристу и постановщику «Ералаша» Илье Белостоцкому. Обвинение в отношении него было переквалифицировано с педофилии на развратные действия в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе суда.

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В середине июля Солнцевский суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима.

Представитель «Ералаша» ранее рассказывал, что съемки киножурнала – абсолютно публичный и безопасный для детей процесс, поскольку на всех этапах производства рядом с ними находятся родители или законные представители.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудПедофилия
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