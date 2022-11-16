Экс-режиссеру «Ералаша» смягчили наказание по обвинению в педофилии
Мосгорсуд с 14 до 6,5 лет лишения свободы снизил наказание бывшему режиссеру, сценаристу и постановщику «Ералаша» Илье Белостоцкому. Обвинение в отношении него было переквалифицировано с педофилии на развратные действия в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе суда.
В середине июля Солнцевский суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима.
Представитель «Ералаша» ранее рассказывал, что съемки киножурнала – абсолютно публичный и безопасный для детей процесс, поскольку на всех этапах производства рядом с ними находятся родители или законные представители.
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