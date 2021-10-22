«Мы его давно не видели». В «Ералаше» рассказали о режиссере, обвиняемом в педофилии

По его словам, съемки киножурнала – абсолютно публичный и безопасный для детей процесс, поскольку на всех этапах производства рядом с ними находятся родители или законные представители.

По данным ТАСС, Белостоцкий сейчас находится в СИЗО. Он был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако потом обвинение ужесточили.

СМИ уточняют, что режиссер был арестован еще в середине октября прошлого года.

