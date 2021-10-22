«Мы его давно не видели». В «Ералаше» рассказали о режиссере, обвиняемом в педофилии

В киножурнале «Ералаш» заявили, что заинтересованы в объективном расследовании дела режиссера Ильи Белостоцкого, по данным СМИ, обвиняемого в педофилии, сообщает РИА Новости.

«Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели и данные новости узнали из СМИ», - сказал агентству представитель «Ералаша».

СМИ: Режиссера «Ералаша» арестовали по подозрению в педофилии

По его словам, съемки киножурнала – абсолютно публичный и безопасный для детей процесс, поскольку на всех этапах производства рядом с ними находятся родители или законные представители.

По данным ТАСС, Белостоцкий сейчас находится в СИЗО. Он был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако потом обвинение ужесточили.

СМИ уточняют, что режиссер был арестован еще в середине октября прошлого года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РежиссерПедофилияКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры