Экс-редактор DOXA Арамян попал в список террористов и экстремистов

Экс-редактор студенческого онлайн-издания DOXA Армен Арамян был внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росфинмониторинг внес Певчих и Ярмыш в список террористов и экстремистов

Попадание в данный список означает замораживание средств указанных лиц в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Арамяна по статье о пропаганде терроризма, а также по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.

Также мужчина был объявлен в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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