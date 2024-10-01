Экс-редактор DOXA Арамян попал в список террористов и экстремистов

Попадание в данный список означает замораживание средств указанных лиц в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Арамяна по статье о пропаганде терроризма, а также по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.

Также мужчина был объявлен в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

