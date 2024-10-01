Экс-редактор DOXA Арамян попал в список террористов и экстремистов
1 октября 202416:13
Экс-редактор студенческого онлайн-издания DOXA Армен Арамян был внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Попадание в данный список означает замораживание средств указанных лиц в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Арамяна по статье о пропаганде терроризма, а также по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.
Также мужчина был объявлен в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru