Певчих и Ярмыш внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Также в перечень террористов и экстремистов попала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).

«Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г.р., г. Москва; Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г.р., г. Ростов-на-Дону», - говорится в списке.

В отношении лиц, попавших в данный перечень Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих и Ярмыш по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, создании экстремистского сообщества, публичных призывах к террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».