Певчих и Ярмыш внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг включил соратницу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также в перечень террористов и экстремистов попала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).
«Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г.р., г. Москва; Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г.р., г. Ростов-на-Дону», - говорится в списке.
В отношении лиц, попавших в данный перечень Росфинмониторинга, предусмотрено замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих и Ярмыш по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, создании экстремистского сообщества, публичных призывах к террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru