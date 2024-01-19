Экс-прокурору Новосибирской области и Забайкалья дали девять лет колонии за взятку

По данным следствия, Фалилеев получил взятку в размере около 11 млн рублей за покровительство в интересах новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Экс-прокурор не признал вину.

«Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн 786 тыс. рублей», — постановил суд.

Кроме того, Фалилеева на пять лет лишили права занимать должности в госорганах, предполагающих выполнение исполнительных функций, оставили без чина государственного советника II класса и звания заслуженного работника прокуратуры. Также у экс-прокурора конфискуют более 2 млн рублей, а объекты его собственности обратят в имущество государства. Защита осужденного намерена обжаловать приговор.

Ранее бывшего главу центра лицензионно-разрешительной работы УМВД по Приморскому краю приговорили к десяти годам колонии по делу о взятке, напоминает RT.

