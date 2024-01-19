Экс-прокурору Новосибирской области и Забайкалья дали девять лет колонии за взятку
Бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкалья Владимира Фалилеева приговорили к девяти годам заключения по делу о получении взятки в особо крупном размере Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд Барнаула.
По данным следствия, Фалилеев получил взятку в размере около 11 млн рублей за покровительство в интересах новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Экс-прокурор не признал вину.
«Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн 786 тыс. рублей», — постановил суд.
Кроме того, Фалилеева на пять лет лишили права занимать должности в госорганах, предполагающих выполнение исполнительных функций, оставили без чина государственного советника II класса и звания заслуженного работника прокуратуры. Также у экс-прокурора конфискуют более 2 млн рублей, а объекты его собственности обратят в имущество государства. Защита осужденного намерена обжаловать приговор.
Ранее бывшего главу центра лицензионно-разрешительной работы УМВД по Приморскому краю приговорили к десяти годам колонии по делу о взятке, напоминает RT.
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