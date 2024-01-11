СК: Замглавы Барнаула задержан за взятку в два миллиона рублей

По данным ведомства, в 2020 году чиновник через посредника получил средства от бизнесмена, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Взятку подозреваемому дали за общее покровительство компаниям предпринимателя и возможность осуществлять пассажироперевозки по ряду маршрутов, несмотря на отсутствие соответствующего транспорта.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы чиновника, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее полковники ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов признались в получении взятки размером почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика в Москве, напоминает «Свободная пресса».

