«Иначе тюрьма»: Юрист Соловьев призвал Блиновскую перестать насмехаться над законом
Если «королева марафонов» и дальше будет пренебрегать правом, ее могут лишить свободы так же, как произошло с актером Михаилом Ефремовым, отметил Иван Соловьев.
Блогер Елена Блиновская может избежать реального лишения свободы в том случае, если погасит все задолженности по налогам, пени и штрафы, а также признает вину, раскается и раскроет тех людей, которые посоветовали ей схему уклонения от уплаты налогов, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН.
Ранее Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО создателя проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской. Блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Адвокаты просили оставить в силе домашний арест своей клиентке и предоставили суду дипломы, благодарственные письма и награды, характеризующие ее как человека и как гражданина. Блиновская в ходе судебного заседания расплакалась и попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Соловьев считает, что Блиновской может грозить реальное лишение свободы.
«Совершенно не обязательно содержание под стражей до суда подразумевает, что приговор обязательно будет связан с реальным лишением свободы. По налоговым преступлениям у Блиновской есть возможность заплатить все недостающие суммы, штрафы и пени государству. В таком случае действует примечание, которое гласит об освобождении от уголовной ответственности в случае полного погашения ущерба. Что касается "отмывания" денег, то здесь все сложнее. Ее адвокатам надо понимать, что путь к условному сроку для нее – это признание вины, изобличение всех тех людей, которые ей посоветовали схему уклонения от уплаты налогов», - сказал Соловьев.
Юрист отметил, что если «королева марафонов» и дальше будет глумиться над правом, то ее могут лишить свободы так же, как это произошло с актером Михаилом Ефремовым.
«Абсолютно все в руках Блиновской. Она решила немножко поиграть с законом, решила, что деньги и связи – это залог того, что можно делать все, что хочешь, не восприняла всерьез те запреты, которые налагались на нее предыдущей мерой пресечения. Не надо насмехаться над законом, тем более, если к этому делу привлечено внимание общественности. Перед ней стоит сложный выбор: дальше корчить из себя жертву или признать вину. Если у нее будет бесспорно полезное с точки зрения права поведение, то в таком случае не исключаю, что и срок может быть условный или ниже низшего предела в случае досудебного соглашения. Но если она и дальше будет показывать такое пренебрежение судебной системе… Актер Михаил Ефремов был гораздо популярнее Блиновской, но суд учел все глумление над правом», - сказал собеседник НСН.
Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей в 2019–2021 годах и отмывании денег. Налоги блогер выплачивала по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн рублей в год. По версии следствия, Блиновская зарабатывала гораздо больше и занижала доходы с помощью схемы «дробления» бизнеса.
Сначала Блиновскую посадили под домашний арест. Затем следствие попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Причиной ужесточения меры пресечения стало пренебрежение установленными ей ограничениями и организация светской новогодней вечеринки, где она в том числе общалась со свидетелем по делу. В январе «королеву марафонов» отправили в СИЗО на срок до 26 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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