Экс-премьер Украины оценил необходимость эвакуации жителей Донбасса

Ситуация в Донбассе вызывает беспокойство, может потребоваться эвакуация местного населения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, там развернута бригада военных ВСУ, которая оснащена и готова к наступлению.

Он также подчеркнул, что группировка в четыре раза превосходит численность рядового состава ВСУ.

«Если все-таки эти отморозки решатся на такую военную авантюру, то трудно себе представить без эвакуации гражданского населения вот из этих районов», - отметил он.

Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активную деятельность в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.

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В частности, в Одесской области военные движутся в направлении украино-приднестровской границы для дестабилизации обстановки, в Днепропетровской области зафиксировали движение к Донбассу колонн техники бригады связи и учения артиллерийской бригады перед отправкой в регион. Кроме того, в Харьковской области приведены в повышенную боевую готовность подразделения механизированной бригады, в ЛНР располагают данными о готовящейся передислокации военных в Донбасс. Также в Черниговской области «совершил марш 156 зенитно-ракетный полк ПВО Украины» в направлении белорусской границы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаВойна В Донбассе
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