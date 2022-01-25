Экс-премьер Украины оценил необходимость эвакуации жителей Донбасса

Ситуация в Донбассе вызывает беспокойство, может потребоваться эвакуация местного населения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, там развернута бригада военных ВСУ, которая оснащена и готова к наступлению.

Он также подчеркнул, что группировка в четыре раза превосходит численность рядового состава ВСУ.

«Если все-таки эти отморозки решатся на такую военную авантюру, то трудно себе представить без эвакуации гражданского населения вот из этих районов», - отметил он.

Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активную деятельность в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.