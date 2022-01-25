Экс-премьер Украины оценил необходимость эвакуации жителей Донбасса
Ситуация в Донбассе вызывает беспокойство, может потребоваться эвакуация местного населения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Соловьев LIVE».
По его словам, там развернута бригада военных ВСУ, которая оснащена и готова к наступлению.
Он также подчеркнул, что группировка в четыре раза превосходит численность рядового состава ВСУ.
«Если все-таки эти отморозки решатся на такую военную авантюру, то трудно себе представить без эвакуации гражданского населения вот из этих районов», - отметил он.
Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активную деятельность в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
В частности, в Одесской области военные движутся в направлении украино-приднестровской границы для дестабилизации обстановки, в Днепропетровской области зафиксировали движение к Донбассу колонн техники бригады связи и учения артиллерийской бригады перед отправкой в регион. Кроме того, в Харьковской области приведены в повышенную боевую готовность подразделения механизированной бригады, в ЛНР располагают данными о готовящейся передислокации военных в Донбасс. Также в Черниговской области «совершил марш 156 зенитно-ракетный полк ПВО Украины» в направлении белорусской границы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- В Челябинске занятия в школах отменили из-за сообщений о минировании
- Экс-премьер Украины оценил необходимость эвакуации жителей Донбасса
- В России почти 13 тысяч новых госпитализированных с COVID-19
- Более 350 пассажиров не вылетели из Турции из-за погодных условий
- Надаль прошел в полуфинал Australian Open
- СМИ: В Петербурге солиста оркестра Мариинки задержали по подозрению в насилии над внучкой
- Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
- В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя
- В ЛНР заявили об активизации украинской армии на территории страны
- Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru