В ЛНР заявили об активизации украинской армии на территории страны

«В последние дни нами постоянно фиксируется активная военная деятельность украинской армии не только в зоне проведения карательной операции на Донбассе, но и в целом по всей территории Украины», — приводит слова Лещенко пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В частности, в Одесской области военные движутся в направлении украино-приднестровской границы для дестабилизации обстановки, в Днепропетровской области зафиксировали движение к Донбассу колонн техники бригады связи и учения артиллерийской бригады перед отправкой в регион. Кроме того, в Харьковской области приведены в повышенную боевую готовность подразделения механизированной бригады, в ЛНР располагают данными о готовящейся передислокации военных в Донбасс. Также в Черниговской области «совершил марш 156 зенитно-ракетный полк ПВО Украины» в направлении белорусской границы.

Как сообщили в Народной милиции, оборонное ведомство зафиксировало «увеличение интенсивности и объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ», военные госпитали Северодонецка и Часова Яра получили указания о подготовке мест для приема больных и раненых. Кроме того, в район Лисичанска прибыли пять групп сил спецопераций ВСУ, подготовленные британскими инструкторами для проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.

«В н.п. ЛОПАСКИНО боевики 79 бригады ВСУ на улице имени Карла Маркса, выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3 батальона. <...> Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную обстановку. Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям», — заключил Лещенко.

Ранее в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о переброске в Донбасс украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков для формирования ударных групп, напоминают Известия.

