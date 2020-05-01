Экс-премьер Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Бывший премьер-министр России, а ныне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал заразившемуся COVID-19 главе кабмина Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Как пишет ТАСС, об этом он заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
Медведев подчеркнул, что также желает здоровья абсолютно всем жителям страны в этой очень сложной ситуации.
Напомним, накануне вечером стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава кабмина сообщил в ходе совещания с Владимиром Путиным, которое прошло в формате видеоконференции. Известно, что премьер будет проходить лечение в медучреждении под наблюдением врачей.
Позже 30 апреля Владимир Путин подписал указ о назначении врио премьер-министра Андрея Белоусова. Кандидатуру первого вице-премьера предложил сам заразившийся COVID-19 Мишустин.
Между тем, в Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Михаил Мишустин, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, может покинуть пост премьер-министра после прохождения лечения от COVID-19. Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «это ерунда».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- Эпидемиолог подтвердил опасность коронавируса для полных людей
- Роспотребнадзор не исключает второй волны COVID-19 осенью
- В РУСАДА отказались от прогнозов после завершения расследования WADA
- «Трус ты, Навальный, конченый». Захарова обвинила блогера в срыве дебатов
- Экс-премьер Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru