Экс-премьер Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Бывший премьер-министр России, а ныне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал заразившемуся COVID-19 главе кабмина Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Как пишет ТАСС, об этом он заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Медведев подчеркнул, что также желает здоровья абсолютно всем жителям страны в этой очень сложной ситуации.

Напомним, накануне вечером стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава кабмина сообщил в ходе совещания с Владимиром Путиным, которое прошло в формате видеоконференции. Известно, что премьер будет проходить лечение в медучреждении под наблюдением врачей.

Позже 30 апреля Владимир Путин подписал указ о назначении врио премьер-министра Андрея Белоусова. Кандидатуру первого вице-премьера предложил сам заразившийся COVID-19 Мишустин.