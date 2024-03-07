Курс «История религий России» появится во всех вузах с нового учебного года
Учебный курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях России с будущего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства науки и высшего образования. Сейчас в пробном формате он запущен в 28 университетах.
Утверждённая ведомством программа курса разработана историками, религиоведами и философами МГУ имени Ломоносова и Российского государственного социального университета. Преподавать новый модуль будут педагоги после предварительного профильного повышения квалификации.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», курс рассчитан на 36 часов занятий в аудитории и такое же время самостоятельной работы. Авторы утверждают, что программа составлена таким образом, чтобы не повторять, а дополнять уже введённый в вузах курс истории России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru