Экс-полковника ГРУ оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

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«Квачков признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», — отметили в учреждении.

Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом для штрафа стали три публикации с фотографиями и текстом в группе «Квачков Владимир Васильевич» с 21 тысячей подписчиков в соцсети «Одноклассники». Правоохранители считают, что экс-полковник администрировал сообщество с 2019 года. При этом сам Квачков отрицает вину: по его словам, он не был зарегистрирован в «Одноклассниках», не имеет отношения к группе и узнал о ней от правоохранителей. Отмечается, что отставной полковник пожаловался на сообщество в Роскомнадзор.

Ранее столичный Тверской суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии России, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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