Экс-полковника ГРУ оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

«Квачков признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», — отметили в учреждении.

Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом для штрафа стали три публикации с фотографиями и текстом в группе «Квачков Владимир Васильевич» с 21 тысячей подписчиков в соцсети «Одноклассники». Правоохранители считают, что экс-полковник администрировал сообщество с 2019 года. При этом сам Квачков отрицает вину: по его словам, он не был зарегистрирован в «Одноклассниках», не имеет отношения к группе и узнал о ней от правоохранителей. Отмечается, что отставной полковник пожаловался на сообщество в Роскомнадзор.

Ранее столичный Тверской суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии России, пишет RT.

