Экс-полковника ГРУ оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.
«Квачков признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», — отметили в учреждении.
Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом для штрафа стали три публикации с фотографиями и текстом в группе «Квачков Владимир Васильевич» с 21 тысячей подписчиков в соцсети «Одноклассники». Правоохранители считают, что экс-полковник администрировал сообщество с 2019 года. При этом сам Квачков отрицает вину: по его словам, он не был зарегистрирован в «Одноклассниках», не имеет отношения к группе и узнал о ней от правоохранителей. Отмечается, что отставной полковник пожаловался на сообщество в Роскомнадзор.
Ранее столичный Тверской суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии России, пишет RT.
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