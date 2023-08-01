СМИ: Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ
Прокуратура Москвы начала проверку российского рэп-исполнителя и музыкального продюсера Андрея Меньшикова, более известного, как Лигалайз, на дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что клип музыканта на песню «Мир!! Вашему!! Дому!!» будет проверен по статье о производстве и распространении экстремистских материалов.
Собеседник агентства добавил, что также планируется рассмотреть вопрос о признании Лигалайза иноагентом.
Ранее суд оштрафовал музыканта Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron (признан иноагентом) на 40 тысяч рублей за пост во «Вконтакте» без маркировки иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ улучшили позиции в районе Куземовки на Купянском направлении
- СМИ: Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ
- СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana
- Лукашенко: Белоруссия попала в международный замес США по разрушению Европы
- Богатейшие россияне с начала года заработали более 32 млрд долларов
- Опрос: Более половины поляков боятся группы «Вагнера» в Белоруссии
- Минобороны России: ВСУ пытались атаковать российские гражданские транспортные суда
- У сотрудника «Роснефти» в Москве выявили корь
- В Петербурге около военкомата задержали женщину с коктейлями Молотова
- Песков заявил, что на саммите БРИКС обсудят нюансы расширения объединения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru