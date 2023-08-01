СМИ: Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что клип музыканта на песню «Мир!! Вашему!! Дому!!» будет проверен по статье о производстве и распространении экстремистских материалов.

Собеседник агентства добавил, что также планируется рассмотреть вопрос о признании Лигалайза иноагентом.

Ранее суд оштрафовал музыканта Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron (признан иноагентом) на 40 тысяч рублей за пост во «Вконтакте» без маркировки иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

