Экс-полковник Захарченко госпитализирован в Москве

В январе сообщалось, что Захарченко потребовалась операция, сообщила уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен после посещения Захарченко в СИЗО «Лефортово» заявила, что экс-полковнику диагностировано довольно серьёзное заболевание. Вопрос об оперативном вмешательстве планируют решить в ближайшее время.

