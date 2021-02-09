Экс-полковник Захарченко госпитализирован в Москве

Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко госпитализирован в Москве, сообщает РИА Новости.

Не исключено, что после обследования его прооперируют. Известно, что у него системное заболевание отдельных органов.

Завершено следствие по новому делу экс-полковника Захарченко

В январе сообщалось, что Захарченко потребовалась операция, сообщила уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен после посещения Захарченко в СИЗО «Лефортово» заявила, что экс-полковнику диагностировано довольно серьёзное заболевание. Вопрос об оперативном вмешательстве планируют решить в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Полковник ЗахарченкоГоспитализация
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