Завершено следствие по новому делу экс-полковника Захарченко

Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования еще одного уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Исходя их информации, размещённой на сайте СК, речь идёт о «крышевании» незаконного бизнеса по обналичиванию денег и проведению других нелегальных банковских операций.

По версии следствия, в период с 2007 по 2016 годы Захарченко регулярно получал взятки от организованной группы, контролировавшей несколько юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а совершали через свои счета незаконные банковские операции с целью извлечения выгоды. Группа состояла из четырёх человек.

Согласно материалам дела, экс-полковник покровительствовал им и помогал скрывать от государственных органов их преступную деятельность. В качестве посредников в передаче взяток выступали двое знакомых Захарченко, в том числе, адвокат.

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Согласно подсчётам следователей, в общей сложности за обозначенные годы обвиняемый получил взяток на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Трое из четверых «обнальщиков» объявлены в международный розыск, отмечают «Известия».

Экс-полковник МВД Захарченко был арестован осенью 2016 года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере.

Дело получило большой резонанс после того, как в его квартире обнаружили 8,5 миллиарда рублей. В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 118 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВзяткиСледствиеПолковник Захарченко
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