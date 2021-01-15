Завершено следствие по новому делу экс-полковника Захарченко

Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования еще одного уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Исходя их информации, размещённой на сайте СК, речь идёт о «крышевании» незаконного бизнеса по обналичиванию денег и проведению других нелегальных банковских операций.

По версии следствия, в период с 2007 по 2016 годы Захарченко регулярно получал взятки от организованной группы, контролировавшей несколько юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а совершали через свои счета незаконные банковские операции с целью извлечения выгоды. Группа состояла из четырёх человек.

Согласно материалам дела, экс-полковник покровительствовал им и помогал скрывать от государственных органов их преступную деятельность. В качестве посредников в передаче взяток выступали двое знакомых Захарченко, в том числе, адвокат.