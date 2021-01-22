Экс-полковнику Захарченко потребовалась операция

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко потребовалась операция, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Омбудсмен после посещения Захарченко в СИЗО «Лефортово» заявила, что экс-полковнику диагностировано довольно серьёзное заболевание. Вопрос об оперативном вмешательстве планируют решить в ближайшее время.

Экс-полковника Захарченко арестовали осенью 2016 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Дело бывшего сотрудника МВД получило большой резонанс после обнаружения в его квартире 8,5 млрд рублей. В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 млн рублей.

Год спустя экс-полковника обвинили в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей. В середине января 2021 года СК РФ завершил расследование этого уголовного дела: по данным ведомства, Захарченко «крышевал» незаконный бизнес по проведению нелегальных банковских операций, напоминает РИА ФАН.

