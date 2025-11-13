Экс-полковник МВД Захарченко осваивает в колонии новую профессию

Через своего адвоката Алексея Разгонова он сообщил о ходе отбывания наказания. Захарченко осваивает новую профессию оператора сушильной установки, которую считает востребованной. Он также участвует в спортивных и культурных мероприятиях колонии, где уже был отмечен грамотами за первые места.

По словам экс-полковника, у него сложились ровные отношения с другими осужденными. Он подчеркнул, что является сторонником здорового общения и старается поддерживать спокойную атмосферу в коллективе.

Ранее ФСИН заявила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

