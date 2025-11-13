Итальянская газета взяла интервью у Лаврова, но отказалась его публиковать
Российский МИД обвинил итальянскую газету Corriere della Sera в цензуре, сообщает ТАСС.
Это произошло после того, как редакция издания отказалась публиковать интервью с российским министром Сергеем Лавровым. В ведомстве расценили такие действия как «вопиющий случай цензуры».
Инициатива проведения интервью исходила от российского внешнеполитического ведомства, которое предложило газете взять интервью у Лаврова в связи с большим количеством фейков о РФ в итальянских СМИ. Редакция приняла предложение и направила объемный список вопросов.
После получения развернутых ответов от министра газета отказалась от публикации, сославшись на необходимость проверки фактов и дополнительных пояснений. В редакции также отметили, что публикация полного текста привела бы к превышению разумных объемов.
МИД предложил компромиссный вариант: разместить сокращенную версию в печатном издании и полную - на сайте, однако это предложение также было отклонено.
В российском ведомстве заявили, что такие действия представляют собой намеренное введение граждан Италии в заблуждение и нарушение принципов свободы слова.
Ранее Лавров назвал ложью статью об отмене саммита в Будапеште из-за Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
