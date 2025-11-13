На ней изображены бойцы, движущиеся сквозь плотную дымку, с цитатой из хита «Сектора Газа»: «Но мы пройдем опасный путь через туман».

Эта публикация перекликается с данными издания Financial Times, которое писало о тяжелом положении Вооруженных сил Украины в этом районе, которые, испытывая нехватку личного состава, призывают командование к отступлению.

Ранее стало известно, что российские военные полностью окружили город Красноармейск (Покровск). В «котле» оказались около двух тысяч солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

