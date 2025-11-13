Минобороны РФ опубликовало иллюстрацию с цитатой из песни «Сектора Газа»
На фоне сообщений о наступлении российских войск под Красноармейском, которое, по некоторым данным, стало возможным благодаря туману и дыму, Минобороны России опубликовало в Telegram символичную иллюстрацию.
На ней изображены бойцы, движущиеся сквозь плотную дымку, с цитатой из хита «Сектора Газа»: «Но мы пройдем опасный путь через туман».
Эта публикация перекликается с данными издания Financial Times, которое писало о тяжелом положении Вооруженных сил Украины в этом районе, которые, испытывая нехватку личного состава, призывают командование к отступлению.
Ранее стало известно, что российские военные полностью окружили город Красноармейск (Покровск). В «котле» оказались около двух тысяч солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ опубликовало иллюстрацию с цитатой из песни «Сектора Газа»
- «Армия трезвости» призвала запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах
- Итальянская газета взяла интервью у Лаврова, но отказалась его публиковать
- Экс-полковник МВД Захарченко осваивает в колонии новую профессию
- Стало известно, как могла появиться взорвавшаяся в руках ребенка бомба в Красногорске
- Стало известно о возможных изменениях маткапитала в 2026 году
- Служба внешней разведки РФ: ЕС приближается к кризису из-за Украины
- В Москве у стен Кремля мигранты устроили намаз
- В Госдуме заявили, что всплески рождаемости обычно совпадают с периодами длинных праздников
- В России хотят рекламировать на ТВ многодетные семьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru