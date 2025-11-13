«Армия трезвости» призвала запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах
Необходимо ввести полный запрет на продажу алкоголя в течение декабря и новогодних праздников, сообщил изданию «Абзац» глава патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.
Он считает, что трезвые россияне решат демографическую проблему в России, а также займутся семьей и спортом. Эксперт сослался на положительный опыт «сухого закона» 1985 года, который, по его словам, способствовал сохранению жизней и демографическому подъему.
При этом Болоянгов признал, что современным властям будет сложно принять такое решение из-за возможного недовольства части населения и сопротивления алкогольного лобби.
Ранее стало известно, что россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
