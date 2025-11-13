«Армия трезвости» призвала запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах

Необходимо ввести полный запрет на продажу алкоголя в течение декабря и новогодних праздников, сообщил изданию «Абзац» глава патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

Заплывшее лицо: Какие картинки напугают «начинающих» алкоголиков

Он считает, что трезвые россияне решат демографическую проблему в России, а также займутся семьей и спортом. Эксперт сослался на положительный опыт «сухого закона» 1985 года, который, по его словам, способствовал сохранению жизней и демографическому подъему.

При этом Болоянгов признал, что современным властям будет сложно принять такое решение из-за возможного недовольства части населения и сопротивления алкогольного лобби.

Ранее стало известно, что россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:АлкогольНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры