«Армия трезвости» призвала запретить продажу алкоголя на новогодних каникулах

Он считает, что трезвые россияне решат демографическую проблему в России, а также займутся семьей и спортом. Эксперт сослался на положительный опыт «сухого закона» 1985 года, который, по его словам, способствовал сохранению жизней и демографическому подъему.

При этом Болоянгов признал, что современным властям будет сложно принять такое решение из-за возможного недовольства части населения и сопротивления алкогольного лобби.

