Экс-первый зампред правительства Подмосковья обжаловал свой арест
18 сентября 202419:22
Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал свой арест в столичном Тверском суде. Об этом сообщило РИА Новости.
В суде заявили, что апелляционная жалоба Бронштейна зарегистрирована, однако когда ее рассмотрят, пока неизвестно.
Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сообщается, что речь идет о 25 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru