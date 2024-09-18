Экс-первый зампред правительства Подмосковья обжаловал свой арест

В суде заявили, что апелляционная жалоба Бронштейна зарегистрирована, однако когда ее рассмотрят, пока неизвестно.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сообщается, что речь идет о 25 млн рублей.

