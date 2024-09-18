Экс-первый зампред правительства Подмосковья обжаловал свой арест

Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн обжаловал свой арест в столичном Тверском суде. Об этом сообщило РИА Новости.

Суд арестовал главу «Пантеона защитников Отечества» по делу о получении взятки

В суде заявили, что апелляционная жалоба Бронштейна зарегистрирована, однако когда ее рассмотрят, пока неизвестно.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сообщается, что речь идет о 25 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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