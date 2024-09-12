Суд арестовал главу «Пантеона защитников Отечества» по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Вячеслава Филиппова по обвинению в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Ему предъявлено обвинение по ст. 290 ч. 6 УК (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 ноября 2024 года, отказав в домашнем аресте или запрете определенных действий.

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Уголовное дело против Филиппова было возбуждено 10 сентября ГСУ СК России. В рамках расследования также задержан бенефициарный владелец нескольких компаний Олег Суворов, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются.

Следствие указывает на риск побега Филиппова за границу и возможные угрозы для свидетелей и уничтожение доказательств. Филиппов и его адвокат отвергли обвинения, заявив об отсутствии доказательств причастности к преступлению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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