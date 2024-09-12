Суд арестовал главу «Пантеона защитников Отечества» по делу о получении взятки

Уголовное дело против Филиппова было возбуждено 10 сентября ГСУ СК России. В рамках расследования также задержан бенефициарный владелец нескольких компаний Олег Суворов, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются.

Следствие указывает на риск побега Филиппова за границу и возможные угрозы для свидетелей и уничтожение доказательств. Филиппов и его адвокат отвергли обвинения, заявив об отсутствии доказательств причастности к преступлению, передает «Радиоточка НСН».

