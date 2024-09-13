Суд арестовл экс-первого зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке

В сообщении говорится, что Бронштейн обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Уточняется, что речь идёт о сумме в 25 млн рублей.

«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича удовлетворено», - заключили в суде.

Срок ареста не сообщается.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников ГИБДД, работающих в Центральном административном округе столицы, по делу о взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

