Суд арестовл экс-первого зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд арестовал главу «Пантеона защитников Отечества» по делу о получении взятки

В сообщении говорится, что Бронштейн обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Уточняется, что речь идёт о сумме в 25 млн рублей.

«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича удовлетворено», - заключили в суде.

Срок ареста не сообщается.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников ГИБДД, работающих в Центральном административном округе столицы, по делу о взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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