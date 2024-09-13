Суд арестовл экс-первого зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке
Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В сообщении говорится, что Бронштейн обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Уточняется, что речь идёт о сумме в 25 млн рублей.
«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича удовлетворено», - заключили в суде.
Срок ареста не сообщается.
Ранее Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников ГИБДД, работающих в Центральном административном округе столицы, по делу о взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае начнут повышать пенсионный возраст с 2025 года
- Диетолог Соломатина рассказала, как снизить вред от шарлотки
- В Голливуде открыли именную звезду Юэна Макгрегора
- Зеленский обвинил Запад в боязни перехвата российских ракет над Украиной
- Мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ
- Суд арестовл экс-первого зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке
- Аналитик Васильев: Возможности для снижения ключевой ставки будут в 2025 году
- Зеленский заявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной 49 на 49
- Адвокат Блиновской рассказала, что дети блогера живут с бабушкой
- Министра труда Северной Осетии задержали за превышение полномочий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru