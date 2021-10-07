Экс-омбудсмен Кузнецова назвала День отца «вехой» для России

Учрежденный по предложению президента России Владимира Путина День отца является «вехой» в семейной политике страны. Об этом заявила бывший детский омбудсмен, депутат Госдумы Анна Кузнецова.

Феминистки - за мужчин! Арбатова поддержала учреждение Дня отца

День отца в стране будет проходить каждый год в третье воскресенье октября. Уже 17 октября россияне впервые отметят этот праздник.

«День отца - это не просто праздник, мы с коллегами-уполномоченными на встрече это подчеркнули. Это новый шаг в семейной политике, семья обрела "целостность". Это веха, на самом деле», - отметила депутат в интервью РИА Новости.

Установление отдельного праздника для отцов - это положительная, но недостаточная инициатива для повышения престижа отцовства в российском обществе, отметила ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фем-активистка, автор феминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СемьяАнна КузнецоваПутинПраздник
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры