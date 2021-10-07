Экс-омбудсмен Кузнецова назвала День отца «вехой» для России
Учрежденный по предложению президента России Владимира Путина День отца является «вехой» в семейной политике страны. Об этом заявила бывший детский омбудсмен, депутат Госдумы Анна Кузнецова.
День отца в стране будет проходить каждый год в третье воскресенье октября. Уже 17 октября россияне впервые отметят этот праздник.
«День отца - это не просто праздник, мы с коллегами-уполномоченными на встрече это подчеркнули. Это новый шаг в семейной политике, семья обрела "целостность". Это веха, на самом деле», - отметила депутат в интервью РИА Новости.
Установление отдельного праздника для отцов - это положительная, но недостаточная инициатива для повышения престижа отцовства в российском обществе, отметила ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фем-активистка, автор феминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон.
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