Экс-омбудсмен Кузнецова назвала День отца «вехой» для России

День отца в стране будет проходить каждый год в третье воскресенье октября. Уже 17 октября россияне впервые отметят этот праздник.

«День отца - это не просто праздник, мы с коллегами-уполномоченными на встрече это подчеркнули. Это новый шаг в семейной политике, семья обрела "целостность". Это веха, на самом деле», - отметила депутат в интервью РИА Новости.

Установление отдельного праздника для отцов - это положительная, но недостаточная инициатива для повышения престижа отцовства в российском обществе, отметила ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фем-активистка, автор феминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон.

