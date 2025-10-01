Экс-начальник СИЗО стал руководителем детского лагерного отдыха в Самарской области

В МИДе заявили о понимании США важности поиска первопричины конфликта на Украине Убивший свою начальницу сотрудник банка в Москве спланировал нападение Кипр приостановил в РФ прием заявок на визу CAS обязал ЦСКА выплатить уволенному тренеру Федотову 630 тысяч евро Шоу «Ожерелье России» установит рекорд по числу юных артистов на сцене