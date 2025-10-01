Экс-начальник СИЗО стал руководителем детского лагерного отдыха в Самарской области

В Самарской области бывший начальник сызранского СИЗО-2 Виталий Рязанцев стал ответственным за детский отдых в лагере, сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на городскую администрацию.

Подполковник внутренней службы назначен на должность директора Детского досугово-оздоровительного центра. В сообщении отмечается, что он имеет большой опыт руководящей работы.

Рязанцев будет организовывать отдых для детей в местных лагерях «Юность», «Планета дружбы», «Салют», «Рассвет» и «Дружные ребята» и будет заниматься развитием инфраструктуры лагерей, обновлением программ и привлечением отдыхающих.

