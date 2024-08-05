Суд закрыл нелегальный детский лагерь в Приморье
Суд запретил деятельность незаконного детского лагеря на острове Аскольд в Приморском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.
Ранее надзорное ведомство заявило, что лагерь действует незаконно, до этого организаторов уведомляли о запрете подобной деятельности на острове. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности несовершеннолетних, напоминает РЕН ТВ.
«Суд удовлетворил ходатайство прокурора о принятии обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности детского лагеря на острове Аскольд», — указали в прокуратуре.
Отмечается, что на остров выехала группа из 94 детей, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. При этом лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей. По итогам проверки выяснилось, что на острове расположены самовольные постройки, не соответствующие требованиям безопасности для детского отдыха. Кроме того, Роспотребнадзор и МЧС обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства. Детей из лагеря эвакуируют при благоприятных погодных условиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru