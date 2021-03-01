Экс-начальник Ангарской исправительной колонии отправлен под домашний арест

Суд в Иркутске отправил под домашний арест экс-начальника Ангарской исправительной колонии №15 полковника Андрея Верещака. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ пункт «В» ч. 3. Об этом сообщили в Кировском районном суде Иркутска.

Верещак возглавлял Ангарскую исправительную колонию строгого режима с 2010 года. Сейчас врио начальника колонии назначен Арслан Мажидов.

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Бывшему начальнику исправительного заведения грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В апреле 2020 года в колонии №15 в Ангарске один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого пострадал сотрудник учреждения, несколько осужденных нанесли себе раны. На следующий день в колонии возник пожар, в котором сгорели постройки промышленной зоны, а при разборе завалов было найдено тело одного заключенного.

Директор ФСИН РФ Александр Калашников сообщил, что проверка установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, известно о 75 потерпевших. Проверка проводилась в том числе в ИК-15.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что восстание заключённых в исправительной колонии строгого режима №15 в Ангарске связано с попытками нового начальника управления ФСИН по Иркутской области навести порядок.

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Фото: vk.com/not_simple_angarsk
ТЕГИ:Красноярский КрайКолония
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