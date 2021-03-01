Экс-начальник Ангарской исправительной колонии отправлен под домашний арест

Бывшему начальнику исправительного заведения грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В апреле 2020 года в колонии №15 в Ангарске один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого пострадал сотрудник учреждения, несколько осужденных нанесли себе раны. На следующий день в колонии возник пожар, в котором сгорели постройки промышленной зоны, а при разборе завалов было найдено тело одного заключенного.

Директор ФСИН РФ Александр Калашников сообщил, что проверка установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, известно о 75 потерпевших. Проверка проводилась в том числе в ИК-15.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что восстание заключённых в исправительной колонии строгого режима №15 в Ангарске связано с попытками нового начальника управления ФСИН по Иркутской области навести порядок.

