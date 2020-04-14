Глава Минюста назвал бунт в ангарской ИК-15 «срежиссированным извне»

По его словам, попытки пресечь незаконные действия, такие как «создание комфортных условий для отдельного контингента», осуждённые встретили саботажем и шантажом.

«Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», - отметил Чуйченко. Он также сослался на имеющиеся данные о том, что некие люди якобы «срежиссировали» бунт извне, а потом попытались раскачать ситуацию с помощью масс-медиа и правозащитников.

Беспорядки в ИК-15 начались 9 апреля. Тогда находившиеся в штрафном изоляторе заключённые напали на сотрудника учреждения. 10 апреля заключённые продолжили беспорядки и устроили пожар. Бунт был подавлен с привлечением спецназа ФСИН.

