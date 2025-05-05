Экс-зампреду правительства Саратовской области предъявили обвинение
Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями официально предъявлено бывшему министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. Об этом информирует региональное Следственное управление Следственного комитета.
По данным из открытых источников, речь идет о Павле Мигачеве, ранее он также занимал должность заместителя председателя областного правительства. Согласно материалам дела, в 2021 году экс-чиновник незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на сумму более 4 миллионов рублей.
Средства были потрачены на приобретение квартиры в Саратове. При этом права на региональные субсидии вышеозначенные сотрудники не имели. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело возбуждено по материалам областного управления Федеральной службы безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четыре машины столкнулись в Подмосковье, водитель грузовика погиб на месте
- Экс-зампреду правительства Саратовской области предъявили обвинение
- СМИ: Миа Бойка зарегистрировала товарный знак для продажи пива и лимонадов
- В премьера Польши Дональда Туска кинули дымовую шашку в Нидерландах
- Угнанную боевиками машину ДПС в Махачкале обнаружили брошенной
- СМИ: Москвичка попыталась пронести в храм Христа Спасителя порох и боеприпас
- Режиссер Сарик Андреасян заявил, что снимет экранизацию «Войны и мира»
- Собянин: Около 700 школьных зданий планируется обновить в Москве до 2032 года
- СМИ: Блогеру Михаилу Литвину аннулировали военный билет
- Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru