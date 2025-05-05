Экс-зампреду правительства Саратовской области предъявили обвинение

По данным из открытых источников, речь идет о Павле Мигачеве, ранее он также занимал должность заместителя председателя областного правительства. Согласно материалам дела, в 2021 году экс-чиновник незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на сумму более 4 миллионов рублей.

Средства были потрачены на приобретение квартиры в Саратове. При этом права на региональные субсидии вышеозначенные сотрудники не имели. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело возбуждено по материалам областного управления Федеральной службы безопасности.

