Суд отказался смягчить наказание Игорю Стрелкову

Адвокат просил заменить Стрелкову неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ), поскольку осужденный отбыл не менее трети назначенного наказания. Московский городской суд 25 января 2024 года приговорил одного из бывших лидеров донецкого ополчения к четырем годам лишения свободы. Задержали его 21 июля 2024 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», приговор вынесен из-за публикаций Стрелкова в соцсетях. Сам он вину не признал. Сейчас Игорь Стрелков содержится в колонии в Кировской области. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском «Боинге».

