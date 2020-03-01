Экс-министр: Ранние совещания Мишустина ударят по «совам» в правительстве
Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с НСН предположил, какой будет реакция в правительстве РФ на ранние совещания, назначенные Мишустиным.
После назначения Михаила Мишустина главой российского правительства он ввел новое требование к организации работы кабмина. Теперь рабочие совещания в российском правительстве начинаются в 9 часов утра, сообщает Bloomberg.
«Вопреки традиции, Мишустин назначает рабочие совещания с подчиненными на 9 утра — практически на рассвете по московским меркам», — комментирует агентство.
Экс-министр экономики РФ, доктор экономических наук Андрей Нечаев заявил в беседе с НСН, что время проведения совещаний вторично, главное – предмет обсуждений. Однако признался, что для биологических «сов» работа с утра затруднительна.
«Принципиально важно, что обсуждается на совещании. Насколько люди заинтересованы и готовы искать решение. В этом смысле время проведения совещаний – вторично. Но, скажем, для меня как для глубокой «совы» обсуждать в 9 утра какие-то серьезные вещи было бы серьезным испытанием. Думаю, внутри правительства министры как-то договорятся – это не самая острая проблема, которую им предстоит решить. Совещания проходит не часто, раз в неделю можно и проснуться пораньше. Но, в принципе, я бы возражал», - отметил эксперт.
Андрей Нечаев напомнил, как была организована работа кабинета министра при первом президенте России Борисе Ельцине.
«Борис Николаевич (Ельцин, первый президент РФ – прим. НСН) вставал очень рано. Это было серьезное испытание для нас, особенно для тех, кто пришел во власть из академического мира, где принято было приезжать на работу попозже, хотя и уходить не рано», - поделился воспоминанием бывший министр.
Андрей Нечаев в эфире НСН ранее заявил, что перед назначенным министром экономического развития в первую очередь стоит задача по улучшению предпринимательского или инвестиционного климата России.
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