Associated Press: Новый премьер РФ – карьерный чиновник без политических целей

Отсутствие у новоиспеченного российского премьера Михаила Мишустина политических амбиций или какого-либо политического опыта указывает на то, что он, вероятно, покорно исполняет желания Кремля как глава кабинета министров. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

Путин выдвинул кандидатуру Мишустина в среду 15 января, через несколько часов после того, как Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем правительством.

Как пишет агентство, будучи профессиональным бюрократом, который отвечал за российские налоги в течение последних 10 лет, Мишустин всегда был сдержанным и держался подальше от политики, не оказывая поддержку ни одной из политических партий. Как отмечают некоторые комментаторы, это особенно важно в «переходный период» конституционных реформ, предложенных Путиным.

Правительственные чиновники и бизнесмены называют Мишустина профессиональным и эффективным менеджером, который хорошо понимает экономику, что делает его подходящим для кабинета министров в период ослабления российской экономики. «Основные задачи для нового премьер-министра будут связаны с необходимостью модернизации экономики. Мишустин имеет репутацию человека, который имеет этот опыт», - цитирует агентство политолога Аббаса Галлямова.

Мишустин, имеющий степень в области информационных технологий, был государственным служащим в течение последних двух десятилетий. Его карьера началась в 1998 году, когда он стал заместителем главы Государственной налоговой службы. Должность главы ФНС он занимал с 2010 года.

