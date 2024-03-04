Экс-мэр Иркутска сыграл на белом рояле на льду Байкала
Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов сыграл на белом рояле на льду Байкала. Соответствующий ролик появился в соцсетях Кондрашова.
Герой клипа, которого сыграл Кондрашов, поет песню, аккомпанируя себе на белом рояле. Музыкальный инструмент стоит на льду Байкала, а в некоторых кадрах появляется в одном из ледяных гротов, подсвеченном фонарями. В конце песни Виктор Кондрашов разворачивает плакат, на котором написано: «Хочу в команду «Новой Фабрики звезд» к Сергею Жукову!».
Таким способом Кондрашов решил обратить на себя внимание продюсера проекта «Новая Фабрика звезд», который стартовал на ТНТ 3 марта.
Ранее Кондрашов устроил дрифт на белом лимузине по льду Байкала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пользователи Сети раскритиковали Кондрашова за то, что он мог нарушить областной закон, запрещающий движение транспортных средств по льду вне оборудованной переправы, однако экс-мэр Иркутска отверг все обвинения.
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