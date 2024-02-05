«Дальний Восток и Байкал»: В РСТ призвали вернуть субсидии чартерных рейсов
Дмитрий Горин заявил НСН, что в период субсидий стоимость турпакета на Дальний Восток и Байкал стартовала от 35-40 тысяч рублей на неделю с перелетом.
В период субсидирования чартерных рейсов стоимость турпакета на Дальний Восток и Байкал стартовала от 35 тысяч рублей на неделю с перелетом, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН. Он отметил, что этот вопрос снова будет прорабатываться туротраслью совместно с авиакомпаниями.
Туристический поток по России в 2023 году вырос на 20% - до 78 млн, сообщил на пленарной сессии Дня туризма на выставке-форуме «Россия» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Горин призвал вернуть субсидирования чартерных рейсов, чтобы эти цифры увеличивать.
«У нас программы субсидирования чартерных рейсов прекращены в этом году. Эта программа была запущена в 2021 году. Очень хочется, чтобы меры поддержки снова были в будущем. Эта программа сделала бы доступнее перевозки. На Дальний Восток и Байкал в период действия чартерных субсидий турпакет стартовал от 35-40 тысяч рублей, включая перелет. Это на одного человека на пять-семь дней», - отметил он.
По его словам, авиакомпании также в этом заинтересованы. В 2023 году внутренние рейсы составили 80% всех перелетов.
«Мы активно сейчас решаем эти вопросы с авиакомпаниями, ведь они тоже показали рост на 10% в 2023 году. 80% - это были внутренние рейсы, что еще раз подчеркивает соотношение количества перелетов. Именно возможность доступно путешествовать будет эти цифры в этом году увеличивать. Авиакомпании будут решать эти вопросы вместе с туристической отраслью», - подытожил он.
Российские авиакомпании неограниченно завышают цены на билеты и требуют от пассажиров «сумасшедших денег», заявил ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН». В связи с этим он не увидел необходимости предоставлять компаниям дополнительные субсидии.
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