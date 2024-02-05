«Дальний Восток и Байкал»: В РСТ призвали вернуть субсидии чартерных рейсов

«У нас программы субсидирования чартерных рейсов прекращены в этом году. Эта программа была запущена в 2021 году. Очень хочется, чтобы меры поддержки снова были в будущем. Эта программа сделала бы доступнее перевозки. На Дальний Восток и Байкал в период действия чартерных субсидий турпакет стартовал от 35-40 тысяч рублей, включая перелет. Это на одного человека на пять-семь дней», - отметил он.

По его словам, авиакомпании также в этом заинтересованы. В 2023 году внутренние рейсы составили 80% всех перелетов.

«Мы активно сейчас решаем эти вопросы с авиакомпаниями, ведь они тоже показали рост на 10% в 2023 году. 80% - это были внутренние рейсы, что еще раз подчеркивает соотношение количества перелетов. Именно возможность доступно путешествовать будет эти цифры в этом году увеличивать. Авиакомпании будут решать эти вопросы вместе с туристической отраслью», - подытожил он.

Российские авиакомпании неограниченно завышают цены на билеты и требуют от пассажиров «сумасшедших денег», заявил ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН». В связи с этим он не увидел необходимости предоставлять компаниям дополнительные субсидии.

