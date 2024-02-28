«Реклама Байкала»: Экс-мэр Иркутска Кондрашов не видит нарушений в дрифте на льду

На видео Кондрашов в черном костюме сидит за рулем белого лимузина. Пользователи Сети раскритиковали Кондрашова за то, что он мог нарушить областной закон, запрещающий движение транспортных средств по льду вне оборудованной переправы.

«Это официально сделанная переправа. <...> Все завидуют, как обычно. Сотня машин едет по паромной переправе, не нарушает закон, а я нарушил. С чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно. Мы еще гостям предлагаем прокатиться, пофотографироваться. На свадьбу же люди едут на лимузинах, снимают. Тут не обижается никто. Да, необычно, да, эпатаж. Мы догадались сделать такую рекламу Байкалу. Я не вижу нарушений», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Кондрашова добавил, что лимузин не дрифтовал по льду Байкала, а «еле разворачивался», а сам видеоролик ускорили во время монтажа.

Ранее сообщалось, что туристы заранее раскупают все места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон, отмечает RT. Эксперты отмечают, что именно в феврале в регионе устанавливается «крепкий лед», что значительно разнообразит досуг туристов.

