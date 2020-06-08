Мишустин: Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

В то же время, отметил глава правительства, ситуация в некоторых регионах отличается и в них заболеваемость увеличилась, сообщает РЕН ТВ.



Ранее Мишустин в ходе совещания с заместителями заявил, что положение дел на рынке труда в стране постепенно нормализуется. положительная динамика объясняется, в том числе, поэтапным выходом регионов из режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.



Всего с начала пандемии в России зафиксировано 477 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 5971 заболевший скончался, более 230 тысяч человек выздоровели.

