Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от COVID-19 в возрасте 74 лет. Эту информацию подтвердил его представитель Дэн Калабриз, подчеркнул, что Кейн был госпитализирован 1 июля – у него была выявлена коронавирусная инфекция, подчеркивает RT.

Напомним, Херман Кейн, которому удалось победить рак на 4 стадии, баллотировался в президенты США от республиканцев в 2011 году. Оно время он лидировал в опросах, однако выбыл из борьбы после того, как был обвинен в сексуальных домогательствах.