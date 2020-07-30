Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от COVID-19 в возрасте 74 лет. Эту информацию подтвердил его представитель Дэн Калабриз, подчеркнул, что Кейн был госпитализирован 1 июля – у него была выявлена коронавирусная инфекция, подчеркивает RT.
Напомним, Херман Кейн, которому удалось победить рак на 4 стадии, баллотировался в президенты США от республиканцев в 2011 году. Оно время он лидировал в опросах, однако выбыл из борьбы после того, как был обвинен в сексуальных домогательствах.
Ранее стало известно, что замминистра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает казахстанское издание vlast.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Генерал-майору Курманбаеву шёл 50-ый год. Пост заместителя главы Минобороны Казахстана он занял в апреле прошлого года. По информации ведомства, Курманбаев с самого начала пандемии коронавируса принимал активное участие в организации борьбы с инфекцией.
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