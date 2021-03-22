Семь уголовных грехов. На чём попадаются российские губернаторы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и ещё шесть человек были задержаны 21 марта по уголовному делу о взятке. Главу региона подозревают в получении более 30 миллионов рублей от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля в обмен на преимущества при заключении госконтрактов и закупках. В чём ещё обвиняли других российских губернаторов – в материале НСН.
Взятки
Мздоимство – один из самых распространённых «грехов» среди глав субъектов РФ. Так, почти десять лет назад на взятке погорел губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, который, по версии следствия, через подчинённого получил 40 млн рублей за предоставление земли в аренду под строительство гипермаркета. В 2015 году во взятке обвинили губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина: он вместе с другими чиновниками получил более 500 млн рублей за покровительство бизнесу, установило следствие.
Спустя ещё год за взятки в обмен на покровительство в вырубке леса судили губернатора Кировской области Никиту Белых. А в 2017 году на взятках поймали сразу трёх губернаторов: главу Удмуртии Александра Соловьева, главу Челябинской области Михаила Юревича (сумел скрыться от российского правосудия) и главу республики Марий Эл Леонида Маркелова.
Создание ОПГ
Одно из самых громких и масштабных «губернаторских» уголовных дел было возбуждено в отношении главы республики Коми Вячеслава Гайзера в 2015 году. Следователи заявили, что в регионе много лет действовало крупная организованная преступная группа, которая вкладывала бюджетные деньги в предприятия, потом продавала их аффилированным фирмам и выводили средства в офшоры. Помимо Гайзера «в деле» были почти два десятка человек.
«Дело Гайзера» утянуло за собой и предыдущего главу региона, впоследствии сенатора Владимира Торлопова.
Злоупотребления
На злоупотреблении полномочиями в своё время попался губернатор Брянской области Николай Денин. Следствие утверждало, что глава региона выделил компенсацию в размере 22 млн рублей для семейной птицефабрики «Снежка» - формально для «ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», а на самом деле без каких-либо законных оснований.
Превышение должностных полномочий
В 2010 году вице-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко перед тем, как на четыре года возглавить регион, успел нанести местному бюджету ущерб на 22 млн рублей. Как указало следствие, при нем по заниженной стоимости был продан участок под строительство гостиницы в Новосибирске.
Присвоение и растрата
В прошлом году следствие закончило расследование уголовного дела губернатора Ивановской области Павла Конькова. По версии СК, он вместе с главой предприятия «Ивановский бройлер» присвоил 700 миллионов рублей из бюджета региона – к слову, одного из беднейших в России.
Хищение
В 2019 году правоохранители задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева – фактически спустя 10 лет с того момента ,как он оставил должность. После этого он успел пять лет поработать советником президента ПАО «НК Роснефть». Следствие вменило Ишаеву хищение миллиарда рублей у компании, однако позже сумма была снижения до 7,5 миллиона рублей.
Заказные убийства
Летом 2020 года был задержан действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, избравшийся от партии ЛДПР. Главу региона обвинили в организации заказных убийств 14-15-летней давности. Сам Фургал вину не признаёт, судебного решения по его делу пока нет.
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