Семь уголовных грехов. На чём попадаются российские губернаторы

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Мздоимство – один из самых распространённых «грехов» среди глав субъектов РФ. Так, почти десять лет назад на взятке погорел губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, который, по версии следствия, через подчинённого получил 40 млн рублей за предоставление земли в аренду под строительство гипермаркета. В 2015 году во взятке обвинили губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина: он вместе с другими чиновниками получил более 500 млн рублей за покровительство бизнесу, установило следствие.

Спустя ещё год за взятки в обмен на покровительство в вырубке леса судили губернатора Кировской области Никиту Белых. А в 2017 году на взятках поймали сразу трёх губернаторов: главу Удмуртии Александра Соловьева, главу Челябинской области Михаила Юревича (сумел скрыться от российского правосудия) и главу республики Марий Эл Леонида Маркелова.

