Экс-губернатор Петербурга Яковлев заразился коронавирусом

«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — цитирует Шамузафарова ТАСС.

Владимир Яковлев возглавил Российский союз строителей в апреле 2009 года. До этого в 2004-2007 годах чиновник занимал пост министра регионального развития, в 1996-2003-м — должность губернатора Санкт-Петербурга, пишет Газета.ру.

