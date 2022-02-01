Экс-губернатор Петербурга Яковлев заразился коронавирусом
Президент Российского союза строителей (РСС) Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил вице-президент организации Анвар Шамузафаров на расширенном заседании РСС в Новосибирске.
«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — цитирует Шамузафарова ТАСС.
Владимир Яковлев возглавил Российский союз строителей в апреле 2009 года. До этого в 2004-2007 годах чиновник занимал пост министра регионального развития, в 1996-2003-м — должность губернатора Санкт-Петербурга, пишет Газета.ру.
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