Экс-губернатор Фургал заболел в СИЗО коронавирусом

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился в московском СИЗО "Лефортово" COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Михаила Карапетяна.

Карапетян рассказал агентству, что будет ходатайствовать перед следствием об изменении меры пресечения бывшему главе региона. По словам адвоката, в ближайшие две недели Фургал будет переведен под наблюдение врачей, к нему не будут пускать посетителей.

Где задержанный будет проходить лечение, неизвестно. По словам Карапетяна, сторона защиты Фургала выражает беспокойство за его здоровье, поскольку он сам говорил о проблемах с легкими.

Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Сам он отрицает свою вину и называет дело заказным.

