Наследство Фургала. Дело «народного губернатора» грозит «похоронить» преемника
Бывшему губернатору Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции. И, кажется, уже нетрудно предположить, каким окажется исход дела
Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Следствие считает Фургала организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления совершались ради продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников, говорится в сообщении Следственного комитета. Причастность Фургала и его соучастников к преступлениям подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями судебных экспертиз, говорится в документе. Сам Фургал вины не признает.
Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года, доставлен в Москву и арестован. Затем президент Владимир Путин снял его с должности губернатора. Вместо него главой Хабаровского края был поставлен Михаил Дегтярев, которого жители Хабаровска встретили митингом протеста под лозунгами «Дегтярев, уходи!» и «Фургал - наш выбор». С момента задержания Фургала в Хабаровске не прекращались акции в его поддержку, хотя с течением времени количество их участников существенно уменьшилось. Вместе с тем, если в начале хабаровского протеста федеральные власти прибегали к традиционной риторике, согласно которой, лодку там раскачивают «заезжие псевдооппозиционеры», действующие по указке из-за рубежа, то со временем формулировки изменились. Так, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что государству надо считаться с таким явлением как поддержка Фургала, поскольку таких людей немало.
Судя по тяжести предъявленных Фургалу обвинений нетрудно предположить, каким будет приговор. И что он, в свою очередь, неизбежно вызовет новую волну протестных акций в Хабаровске. Однако для федерального центра протесты в связи с посадкой Фургала проблемой не станут, убежден гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Это обернется головной болью для Михаила Дегтярева, заявил эксперт в эфире НСН. Дегтярев оказался в Хабаровске, чтобы его партия ЛДПР «сохранила нужное количество губернаторских кресел». «В результате он теперь за все отвечает при том, что сделать ничего не может», - добавил собеседник агентства.
Михаилу Дегтяреву предстоит решить сразу несколько непростых вопросов, и что делать с протестами – лишь один из них. Осенью в единый день голосования в Хабаровском крае пройдут и выборы губернатора. Шансы заручиться поддержкой населения на фоне суда над «народным губернатором» что у самого Дегтярева, что у любого другого ставленника федерального центра столь же очевидны, сколь и приговор Фургалу.
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