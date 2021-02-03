Наследство Фургала. Дело «народного губернатора» грозит «похоронить» преемника

Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Следствие считает Фургала организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления совершались ради продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников, говорится в сообщении Следственного комитета. Причастность Фургала и его соучастников к преступлениям подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями судебных экспертиз, говорится в документе. Сам Фургал вины не признает.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года, доставлен в Москву и арестован. Затем президент Владимир Путин снял его с должности губернатора. Вместо него главой Хабаровского края был поставлен Михаил Дегтярев, которого жители Хабаровска встретили митингом протеста под лозунгами «Дегтярев, уходи!» и «Фургал - наш выбор». С момента задержания Фургала в Хабаровске не прекращались акции в его поддержку, хотя с течением времени количество их участников существенно уменьшилось. Вместе с тем, если в начале хабаровского протеста федеральные власти прибегали к традиционной риторике, согласно которой, лодку там раскачивают «заезжие псевдооппозиционеры», действующие по указке из-за рубежа, то со временем формулировки изменились. Так, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что государству надо считаться с таким явлением как поддержка Фургала, поскольку таких людей немало.