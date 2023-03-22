Экс-главу Всероссийского общества глухих осудили за растрату на семь лет
Экс-президент Всероссийского общества глухих 78-летний Валерий Рухледев признан Хамовническим судом Москвы виновным в многомиллионной растрате и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Издание «Коммерсантъ» уточнило, что следствие оценило сумму ущерба в 320 млн рублей. Рухледева подозревали в махинациях при продаже здания общества в центре столицы и подписании подложных актов о выполнении работ по реконструкции и ремонту помещений общества.
Рухледев, возглавлявший общество с 2003 года, свою вину не признал. Он утверждал, что лично инициировал расследование по указанным фактам. Экс-президент ВОГ полагает, что случившееся с ним — происки недоброжелателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru