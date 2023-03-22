Экс-главу Всероссийского общества глухих осудили за растрату на семь лет

Издание «Коммерсантъ» уточнило, что следствие оценило сумму ущерба в 320 млн рублей. Рухледева подозревали в махинациях при продаже здания общества в центре столицы и подписании подложных актов о выполнении работ по реконструкции и ремонту помещений общества.

Рухледев, возглавлявший общество с 2003 года, свою вину не признал. Он утверждал, что лично инициировал расследование по указанным фактам. Экс-президент ВОГ полагает, что случившееся с ним — происки недоброжелателей.

Ранее суд в Киеве отправил под стражу бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова по обвинению в коррупции.

