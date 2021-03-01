Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна этапировали в колонию

Александра Шестуна арестовали летом 2018 года. Его обвинили в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

В декабре прошлого суд признал его виновным, назначив наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. 20 февраля этого года Московский областной суд признал приговор законным, пишет «Газета.ру».

Гособвинение просило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, а также оштрафовать на 50 миллионов рублей и взыскать еще 64 миллиона.

По версии следствия, Александр Шестун руководил несколькими десятками компаний, а на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам. Речь идет почти о 900 объектах недвижимости. Взятки он брал за общее покровительство.

