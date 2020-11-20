Прокурор просит 20 лет экс-главе Серпуховского района Подмосковья по делу о коррупции

Гособвинение на суде попросило назначить 20 лет колонии строгого режима бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений, сообщает ТАСС.

Также его просят оштрафовать на 50 миллионов рублей и взыскать еще 64 миллиона.

Подольский суд в марте приступил к рассмотрению по существу дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Обвинительное заключение бывшему чиновнику зачитывали пять часов. Среди вменяемых ему преступлений — мошенничество, получение взятки в особо крупном размере.