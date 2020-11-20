Прокурор просит 20 лет экс-главе Серпуховского района Подмосковья по делу о коррупции

Гособвинение на суде попросило назначить 20 лет колонии строгого режима бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений, сообщает ТАСС.

Также его просят оштрафовать на 50 миллионов рублей и взыскать еще 64 миллиона.

Подольский суд в марте приступил к рассмотрению по существу дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Обвинительное заключение бывшему чиновнику зачитывали пять часов. Среди вменяемых ему преступлений — мошенничество, получение взятки в особо крупном размере.

Дело экс-главы Серпуховского района Шестуна направлено в прокуратуру

По версии следствия, Александр Шестун руководил несколькими десятками компаний, а на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам. В документах говорилось почти о 900 объектах недвижимости, которые они приобрели с 2003 по 2018 годы. Среди них — 780 земельных участков в Серпуховском округе, В целом стоили объекты более миллиарда рублей. Взятки он брал за общее покровительство. Ущерб государства из-за его действий оценивается в 62 миллиона рублей.

Красногорский городской суд обратил в доход государства активы 36 соответчиков по делу Шестуна, вернув около 10 миллиардов рублей. Речь шла об объектах недвижимости, автомобилях, самоходном и речном транспорте. Фактически принадлежавшее экс-чиновнику имущество он регистрировал на родственников и близких знакомых.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СерпуховСудПодмосковье
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