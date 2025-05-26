Экс-главу района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве с землей

Бывший глава администрации Кайтагского района Дагестана Алим Темирбулатов арестован по обвинению в мошенничестве при передаче муниципальных земель. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

По данным следствия, в 2021 году Темирбулатов организовал преступную группу из числа сотрудников районной администрации. Предполагается, что участники схемы оформили права собственности на пять земельных участков в селе Маджалис общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.

Суд арестовал вице-губернатора Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями

Участки, по версии следствия, были переданы третьим лицам — в том числе родственникам и знакомым чиновника — для личной выгоды. Ущерб от незаконной передачи участков оценивается более чем в 2,6 миллиона рублей.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, и Советский районный суд Махачкалы удовлетворил это требование. Темирбулатов останется под арестом до 21 июля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДагестанАрестСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры