Экс-главу района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве с землей

Бывший глава администрации Кайтагского района Дагестана Алим Темирбулатов арестован по обвинению в мошенничестве при передаче муниципальных земель. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

По данным следствия, в 2021 году Темирбулатов организовал преступную группу из числа сотрудников районной администрации. Предполагается, что участники схемы оформили права собственности на пять земельных участков в селе Маджалис общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.